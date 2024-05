Stability AI è in piena crisi finanziaria

Stability AI, la società britannica che ha firmato il generatore di immagini AI Stable Diffusion, secondo The Information si trova al centro di un'importante crisi economica. Nello specifico, la startup starebbe affrontando una grave crisi di liquidità e starebbe per essere venduta.

Durante i primi passi dell'intelligenza artificiale, l'ex CEO e fondatore Emad Mostaque aveva raccolto 100 milioni di dollari al fine di far crescere la società, valutata 1 miliardo di dollari nel 2022. Da quel momento in poi, però, le cose non sono andate proprio come auspicato. Nel dettaglio, gli stipendi dei dipendenti e le spese per l'aumento della potenza di calcolo hanno iniziato ad essere maggiori rispetto alle entrate.

Nella fattispecie, l'azienda ha generato dei ricavi inferiori a 5 milioni di dollari nel primo trimestre di quest'anno, registrando una perdita superiore ai 30 milioni di dollari. Inoltre, Stability AI avrebbe 100 milioni di dollari di fatture da saldare.