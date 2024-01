Orfani di Stadia? Su Amazon spunta un controller "ispirato" al modello di casa Google

Infatti, grazie ad una discussione su Reddit , è stata fatta notare su Amazon la presenza di un controller che ricorda molto quello di Google Stadia, sia per design che per alcune scelte di colore.

Google ha definitivamente chiuso Stadia nel 2023, insieme ad altri servizi . Tuttavia, il colosso di Mountain View, ha permesso agli utenti di continuare ad utilizzare il proprio controller in modalità wireless (c'è ancora tempo fino a dicembre per attivare il Bluetooth). Nel caso in cui non abbiate avuto il tempo di ''mettere le mani'' sul controller di casa Google, c'è comunque la possibilità di provare un prodotto esteticamente simile .

Il dispositivo in questione viene venduto come controller per Nintendo Switch (e PC), quindi va da sé che ritroveremo alcune differenze peculiari come la disposizione tipica Nintendo dei tasti ABXY (il tasto ''A'' sulla destra e la ''X'' in alto). Il cambiamento più evidente resta comunque il layout asimmetrico per le levette analogiche che ritroviamo anche sul Pro Controller di Nintendo Switch, come del resto anche sul classico controller Xbox.

Infine il dispositivo è dotato di due ulteriori tasti programmabili sul retro, porta USB-C e non possiede l'attacco jack 3.5 per le cuffie.

Non è chiaro se l'azienda PXN abbia acquistato e successivamente riutilizzato gli stampi del controller Stadia; ad ogni modo, è positivo che quel design non sia andato completamente perduto (almeno per alcuni ex affezionati del servizio).