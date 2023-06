Stadia potrebbe rivivere dentro a YouTube, più o meno

Dopo il progetto Stadia, che non ha avuto l'esito sperato, Google sembra volerci riprovare nel settore videoludico. Il colosso di Mountain View, infatti, tramite YouTube, punta ad essere protagonista in questo ambito. La notizia, diffusa dal Wall Street Journal, riporta che l'azienda starebbe testando una nuova funzionalità che introdurrà dei giochi sulla celebre piattaforma video. Il nuovo prodotto si chiamerebbe Playables e permetterebbe di avviare dall'app dei nuovi giochi istantaneamente, sia su dispositivi mobile che su PC.

Entrando maggiormente nei dettagli, sembrerebbe che al momento sia presente soltanto un gioco che si chiamerebbe Stack Bounce, che viene descritto come "un gioco arcade in cui i giocatori tentano di rompere strati di mattoni con una palla che rimbalza". Interrogata sulla questione – emersa a seguito di un'email interna inviata ad alcuni impiegati da parte di Google – YouTube ha allontanato questa ipotesi: "Il gioco è stato a lungo al centro di YouTube - ha dichiarato il portavoce Alex McQuiston - sperimentiamo sempre nuove funzionalità, ma al momento non abbiamo nulla da annunciare."