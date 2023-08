Vi ricordate il primo iPhone con USB-C? Il creatore ha stampato in 3D una custodia per AirPods Pro

Vi ricordate la storia dell'iPhone X dotato della porta USB-C? In ogni caso, vi rinfreschiamo la memoria. Uno studente di ingegneria robotica di nome Ken Pillonel, poco meno di due anni fa, in diversi mesi di lavoro riuscì ad implementare una porta USB Type-C in un iPhone X. Questo processo non fu affatto semplice. Difatti, lo studente dovette riprodurre tutte le specifiche tecniche del connettore C94 di Apple nell'ingresso USB Type-C.

A distanza di anni, Ken è protagonista di una nuova "missione impossibile". In particolare, dopo molti sforzi, è riuscito a ricreare le parti in plastica della custodia degli AirPods Pro, stampando in 3D, tra l'altro, un kit completo di sostituzione in bianco (è possibile farlo in qualsiasi colore, anche trasparente). Il risultato finale è stato davvero ottimo, considerando che il dispositivo di Apple ha ottenuto un punteggio di 0/10 su iFixit relativamente alla riparabilità.