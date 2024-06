Datele un testo e creerà "un'immagine" con mattoncini LEGO: ecco a voi PixelArt Robot

Gli appassionati di LEGO non pensano solo a nuove idee per creare set incredibili da proporre sulla piattaforma LEGO Ideas (sapete come presentare un progetto?), ma anche a come utilizzare i mattoncini per progetti incredibili. Negli anni abbiamo visto di tutto, da un robot per giocare a scacchi a uno che risolve il cubo di Rubik, ma quello che vi stiamo per presentare forse li batte tutti: una "stampante" fatta di LEGO che crea Pixel art utilizzando mattoncini colorati 1 x 1. E, grazie all'IA, basta inserire una descrizione per farle fare tutto automaticamente!

Una "stampante" che mette insieme LEGO e IA

Creative Mindstorms ha pubblicato un video su YouTube in cui mostra come ha creato una "stampante" in LEGO in grado di creare quadri fatti di mattoncini, a partire da immagini generate con l'IA. Il creatore non è nuovo a iniziative del genere, in quanto è solito proporre progetti che abbinano l'intelligenza artificiale ai LEGO, ma questo è stupefacente.

Nel video potete vedere come si è arrivati alla progettazione e alla costruzione non solo della stampante (già di per sé piuttosto complessa), ma anche del programma per consentire la creazione delle immagini. Uno dei problemi più interessanti da risolvere è stato la gestione dei colori, che ovviamente sono limitati in quanto non possono essere mischiati. Quindi Creative Mindstorms ha creato un software tradurre l'immagine generata in Pixel art in modo da darla in pasto al programma che gestisce effettivamente la stampante.

Il tutto quindi consente di creare immagini in modo completamente automatizzato, e tutto quello che bisogna fare è inserire un prompt, ovvero un soggetto per l'immagine, e la stampante farà tutto da sola.