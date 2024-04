Il figlio illegittimo di Mario Kart e Fall Guys si chiama Stampede: Racing Royale: corse kart con 60 giocatori in stile Battle Royale

Il publisher Secret Mode legato alla società Sumo Group di Sumo Digital, che in passato ha lavorato su titoli quali Sackboy: Una grande avventura, Crackdown 3, Team Sonic Racing, ha annunciato l'arrivo in accesso anticipato di un gioco che potrebbe catturare l'attenzione sia dei fan del mitico Mario Kart , sia di chi non disdegna esperienze Battle Royale alternative in stile Fall Guys . Il titolo in questione si chiama Stampede: Racing Royale , e siamo piuttosto sicuri che da questa estate ne sentirete parlare un po' ovunque.

60 kart e power-up a non finire

Il concetto di fondo di Stampede: Racing Royale. Si tratta di un kart game che mette in pista 60 giocatori l'uno contro l'altro. Da bravo kart game, anche Stampede vanta i power-up più disparati, in modo da aggiungere un po' di pepe e un pizzico di fortuna alle gare. Non conta quindi solo la bravura, visto che da un momento all'altro potreste ricevere una bella bomba sul fondo schiena vanificando del tutto i vostri sforzi.

Cosa c'entra Fall Guys? Le gare non sono disputate in un singolo colpo: si tratta di eventi a eliminazione in tre round, che culminano in un match finale ad alta intensità volto a incoronare il vincitore. Alternativamente ci sono anche le Battaglie di Stampede, vere e proprie arene piene di power-up in cui i giocatori si sfidano in una battaglia (reale) all'ultimo sangue. Ci sono poi eventi giornalieri che potrebbero mettere in campo nuove sfide e altre modalità di gioco.