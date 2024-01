Questo nuovo caricabatteria di Belkin è l'assistente perfetto per i video su TikTok

Belkin Stand Pro , questo il nome del dispositivo, è stato appena lanciato sul sito statunitense del produttore ed è costituito da una base cilindrica in grado di ruotare di 360 gradi, mentre il braccio motorizzato dotato di MagSafe può inclinarsi in senso verticale con un angolo di 90 gradi.

Belkin ha la risposta a questo dilemma: un caricabatterie motorizzato in grado di tenere traccia dei movimenti quando si utilizza la fotocamera del telefono (a proposito, date sempre un'occhiata alla nostra lista dei migliori caricabatterie wireless sul mercato, costantemente aggiornata con i nuovi prodotti sul mercato e imperdibili offerte!).

Uno dei problemi quando si registrano video in movimento è seguire il soggetto, e questo è tanto più vero se si fa tutto da soli. Come evitare che la nostra ultima performance di break dance da pubblicare sui social non venga catturata dal telefono?

Il tutto supportato da una ricarica rapida wireless fino a 15 W quando è collegato al cavo USB-C incluso e all'alimentatore da 30 W, ma si può utilizzare anche a batteria, con un'autonomia di cinque ore.

Usare il dispositivo è semplicissimo: non dovete fare altro che mettere un iPhone 12 o più recente sullo stand e abbinarlo tramite NFC. A questo punto potete aprire qualsiasi app che utilizza una fotocamera, come FaceTime, Instagram, TikTok, WhatsApp o Microsoft Teams e il dock sposterà automaticamente l'iPhone per mantenere il soggetto nell'inquadratura.

E se volete disattivare il tracciamento? Nessuna paura: grazie al pulsante integrato potete scegliere se attivare o meno la funzione, mentre l'indicatore LED mostrerà se il tracciamento è attualmente abilitato.

La particolarità del dispositivo non è tanto la funzione di tracciamento, in quanto ci sono già dispositivi di questo tipo sul mercato, ma il fatto che Stand Pro di Belkin è il primo ad adottare DockKit di Apple, il framework della mela che si interfaccia con supporti motorizzati compatibili per tracciare la posizione degli oggetti che appaiono nei video senza dover installare un'app di terze parti.

Stand Pro costerà 179,99 dollari (non sappiamo quando arriverà in Italia e a che prezzo), e non è l'unica delle novità di Belkin per il CES.

Il produttore di caricabatterie e dock ha infatti presentato i nuovi strumenti con standard Qi2, come il BoostCharge Pro 3-in-1, che come l'attuale consente di caricare in modalità wireless a 15 W un Apple Watch Series 7, AirPods e un iPhone, il BoostCharge Pro 2-in-1, il BoostCharge Pro e il nuovo Power Bank BoostCharge Pro da 5.000 MAh.

I caricabatterie BoostCharge Pro saranno disponibili negli Stati Uniti da marzo con prezzi a partire da 39,99 dollari fino ai 129,99 dollari del BoostCharge Pro 3-in-1 (per dare un'indicazione, il modello attuale costa 149,99 dollari negli Stati Uniti e 160 euro in Italia, quindi possiamo sperare in un calo di una ventina di euro anche da noi).