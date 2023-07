Arriva lo standard Li-Fi: l'alternativa "luminosa" al Wi-Fi?

Questa sigla in realtà non è ufficiale. Tutto nasce dalla certificazione da parte di IEEE , uno degli organi che conia gli standard per la connettività riconosciuti a livello internazionale, del nuovo standard 802.11bb . Questo standard si differenzia in maniera netta dal Wi-Fi, identificato con la sigla 802.11, perché è basato sulla trasmissione dei dati attraverso la luce . Il Wi-Fi invece si basa sulla trasmissione attraverso radio frequenze specifiche.

Ma all'orizzonte ci sono delle novità che potrebbe scalzare , almeno parzialmente il Wi-Fi come metodo per la connettività più adatto a certi contesti. I contesti ai quali ci riferiamo sono quelli in cui è necessaria una connettività locale, e la novità è stata definita Li-Fi .

Da decenni conosciamo il Wi-Fi come il sinonimo della connettività wireless per eccellenza, visto che lo standard è ormai arrivato alla settima generazione con miglioramenti sempre più consistenti.

Si parla di maggiore velocità perché il cosiddetto Li-Fi può raggiungere velocità di trasmissione dati fino a 9,6 Gbps. La migliore stabilità invece è data dal fatto che il nuovo metodo basato sulla luce non prevede interferenze come invece è possibile per il Wi-Fi.

Arrivati a questo punto però è bene sottolineare che non si tratta di due standard di connettività che competono direttamente: il Li-Fi è caratterizzato da una portata minore, e inoltre è sensibile alle variazioni di luminosità ambientale. Questo significa che il Li-Fi potrà essere usato in maniera efficiente in reti locali, soprattutto in reti in cui non vi è variazione sensibile della luminosità. Immaginiamo quindi di vederlo utilizzato per connettere server locali, magari non utilizzati da operatori umani in classici uffici.

Dunque, non aspettiamoci che il Li-Fi scalzerà il Wi-Fi, bensì che sarà una soluzione alternativa e più efficiente in determinate condizioni.

Inoltre, il suo utilizzo in specifiche reti potrebbe anche desaturare la connettività Wi-Fi, contribuendo indirettamente alle sue migliori performance.