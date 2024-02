Star Wars Battlefront Classic Collection: i due giochi originali in uscita su PC e console

Durante l'ultimo Nintendo Direct, è stata ufficializzata l'uscita di Star Wars: Battlefront Classic Collection - arricchito da nuove mappe - che debutterà il 14 marzo 2024 su Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S e PC. Questa raccolta comprende Star Wars: Battlefront Classic 1 e 2, con tutte le mappe degli originali e ovviamente alcune novità. In tal senso, ci saranno nuovi personaggi, tra cui Kit Fisto e Asajj Ventress mentre una delle nuove mappa sarà il palazzo di Jabba the Hut.

Tra le novità ci sarà anche l'implementazione di una nuova modalità nota come Hero Assault, che consiste nel mettere il giocatore nel ruolo di personaggi storici come Luke Skywalker o Darth Vader, su delle nuove mappe ambientate sulla Morte Nero o su Naboo. Tra l'altro, Hero Assault è disponibile su tutte le mappe di terra per la prima volta anche con la Classic Collection.

Sempre sulle mappe - che saranno giocabili da un massimo di 64 giocatori - STAR WARS Battlefront II riceverà le seguenti mappe bonus: Bespin: Cloud City, Rhen Var: Harbor, Rhen Var: Citadel e Yavin 4: Arena.

Infine, nell'annuncio si può leggere che l'utente potrà "scegliere una serie di classi uniche, pilotare una moltitudine di veicoli e indossare i panni di eroi e cattivi iconici di più epoche della saga in solitaria, locale e online".