Starfield: una ventata di novità con l'aggiornamento di maggio e presto arriveranno i veicoli

Avevate un po' accantonato Starfield nell'ultimo periodo? Allora le novità di questo update di maggio potrebbero farvi riprendere in mano il controller (o il mouse ). L'attesissimo titolo di Bethesda riceve quello che l'azienda definisce ''il più ampio aggiornamento di Starfield dopo il lancio'', aggiungendo inoltre che il feedback della comunità è stato ''una grande fonte di ispirazione per la squadra di Bethesda Game Studios''. Andiamo a vedere tutti i dettagli dell'aggiornamento.

Cosa aspettarsi per il futuro

Bethesda conclude il comunicato annunciando delle ''novità importanti all'orizzonte''.

Come abbiamo anticipato nel titolo, per i prossimi mesi possiamo finalmente aspettarci l'arrivo dei veicoli terrestri, in aggiunta al supporto ufficiale per le mod e l'espansione Shattered Space.