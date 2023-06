Starfield? Cinque o sei giochi in uno per Todd Howard

Howard ha parlato infatti degli sforzi che lui e il suo team stanno sostenendo per perfezionare al meglio Starfield. Howard ha detto che negli ultimi tempi si sta concentrando particolarmente sulle astronavi: "Starfield è come cinque o sei giochi in uno, giusto? C'è la parte delle astronavi, quella a terra, quella dei dialoghi, degli avamposti, il crafting".

Sempre a detta di Howard, non è sempre semplice ottimizzare il flusso di gioco considerando tutti questi ambienti e contesti. Alla fine Howard conclude che in un gioco come Starfield, in cui diversi elementi e sistemi si intrecciano, l'aspetto fondamentale sarà far sì che il tutto si integri alla perfezione per un'unica e ottimale esperienza di gioco.

Dunque, quanto appena emerso non fa che incrementare l'attesa per Starfield. Vi ricordiamo che la data attesa per il debutto ufficiale è il prossimo 6 settembre 2023, giorno in cui il titolo debutterà per PC e Xbox. Non arriverà su PS4 e PS5.