Starfield e DLSS, questo matrimonio non s'ha da fare, ma occhio ai modder

In generale, comunque, la community è piuttosto scontenta, ma in questo trambusto una voce si è sollevata, accendendo immediatamente le speranze di chi già si dichiarava deluso.

Conferme ufficiali non ce ne sono state, ma su Twitter si sono immediatamente scatenate discussioni accesissime tra chi non approva la scelta (per usare un eufemismo), chi loda la collaborazione e chi cerca di analizzare la situazione più razionalmente, valutandone pro e contro. Tra questi, sono intervenuti esperti del settore come Tom Warren di The Verge , Jez Corden di Windows Central , vari collaboratori di Digital Foundry e YouTuber come LegacyKillaHD.

Con un tranquillizzante "Non preoccupatevi, avete me", il modder ha annunciato di riuscire non solo "a ottenere almeno il supporto DLSS3 nei 5 giorni di accesso anticipato", ma anche di "aggiungere lentamente un'implementazione DLSS2 indipendente a seconda della situazione (proprio come ho fatto con Jedi Survivor)".

Applausi e cori.

PureDark è infatti molto noto per le sue mod per Skyrim, Elden Ring, The Last of Us e Fallout 4, e di recente lo sviluppatore ha portato il supporto a DLSS in Star Wars Jedi: Survivor.

C'è però un lato negativo. Pur portando il supporto a DLSS 3 e Frame Generation su giochi non compatibili, il che permette di incrementare le prestazioni per chi possiede una GPU compatibile, PureDark non lavora per niente.

Le sue mod sono infatti disponibili a pagamento tramite il suo Patreon, e questo potrebbe non piacere a tutti.

In ogni caso, nell'attesa di un supporto ufficiale o altre mod, molti avranno sicuramente piacere a comprare quelle di PureDark, soprattutto se dovessero arrivare prima dell'uscita, che ricordiamo essere il 6 settembre (mentre per chi acquista le edizioni speciali sarà disponibile fino a cinque giorni prima).