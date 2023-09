Starfield resuscita Xbox! Vendite decuplicate ancor prima dell'uscita

Come riportato da PeterOvo su X , le vendite delle console di Microsoft sono infatti aumentate nei soli Stati Uniti del 1.056% su Amazon (si, non è un errore, più di dieci volte).

Sono molti gli aspetti che ci hanno colpito, come la profondità di contenuti, la vastità dei mondi da esplorare e la trama, e, pur rilevando alcuni difetti, come un gameplay non proprio innovativo e soprattutto l'esorbitante richiesta dal punto di vista prestazionale, non abbiamo potuto che rimanerne affascinati.

Come vedete dal post su X, la console è passata dal 370esimo posto nelle vendite nei videogiochi al 32 esimo, e non è finita. Su Steam, durante questo periodo di accesso anticipato, il gioco ha raggiunto un picco di oltre 230.000 giocatori in contemporanea. E visto che Starfield è incluso in Game Pass, è lecito prevedere anche un aumento degli abbonamenti.

In Europa e Giappone si prevedono incrementi più modesti, ma nondimeno l'effetto dovrebbe sentirsi a breve. Nel momento in cui scriviamo, Starfield è al 30esimo posto e Xbox Serie X al 76esimo posto nella categoria Videogiochi di Amazon, ma non dubitiamo che nelle prossime ore possano schizzare in alto. Anche se non dovrebbe impensierire il secondo posto di PS5 sicuramente segnerà la rinascita di una console che finora ha arrancato nelle vendite.

Insomma, come definito da molti, l'avventura spaziale di Starfield si sta rivelando uno di quei titoli system-seller in grado di trascinare le vendite delle console, come lo sono stati per PS5 Final Fantasy XVI e per Nintendo Switch The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Ricordiamo che Starfield verrà lanciato a livello globale per Xbox Serie X e S e per PC domani, 6 settembre.