Starfield non darà il meglio di sé su tutte le schede video

Starfield è sicuramente uno dei giochi più attesi del 2023. Del resto, la stessa Bethesda lo ha definito come il loro gioco più ambizioso di sempre. Il titolo, in uscita il 6 settembre, è ambientato nell'anno 2330, quando l'umanità si è insediata in nuovi pianeti, diventando così a tutti gli effetti una specie interstellare.

In attesa di poter mettere le mani sul nuovo gioco, un utente di X di nome Sebastian Castellanos ha scavato a fondo tra i file di preload della versione PC di Starfield, diffondendo poi uno screenshot con diversi elementi e cartelle. Ebbene, secondo l'utente FidelityFX Super Resolution 2.0 (FSR 2) di AMD è l'unica tecnologia implementata: dunque, nessuna traccia di NVIDIA DLSS né di Intel XeSS. Questa notizia, se venisse confermata, non sorprenderebbe più di tanto visto che qualche mese la stessa AMD annunciò un'esclusiva collaborazione con Bethesda proprio relativamente a Starfield.