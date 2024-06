Lo spettacolare trailer di Shattered Space vi convincerà a tornare su Starfield

Abbiamo finalmente potuto vedere le prime immagini di Starfield: Shattered Space , l'attesissimo DLC del gioco spaziale di Bethesda ( avete letto la nostra recensione ?). Durante la conferenza Xbox di ieri sera – nella quale sono stati mostrati anche Call of Duty: Black Ops 6 , DOOM The Dark Ages , Fable e tanti altri – è stato lanciato un trailer tutto dedicato all'espansione Shattered Space, dal quale abbiamo tratto molte informazioni importanti sulle novità in essa contenute. Diamo un'occhiata alle informazioni contenute nel trailer e vediamo anche le novità dell' aggiornamento di giugno , che si prospetta molto più interessante del previsto.

Starfield: Shattered Space

Si nota anche la presenza di nuovi tipi di armi , tute spaziali e attrezzature uniche , che potranno essere trovati ed equipaggiati dal giocatore. Di certo non mancheranno le possibilità per fare strage di nemici, con diversi mezzi di distruzione a disposizione.

Aggiornamento di giugno

Oltre al nuovo DLC, in arrivo nei prossimi mesi, ci sono novità già disponibili per Starfield, quelle contenute nel nuovo aggiornamento di giugno. Ribadiamo che si tratta di un update riservato al gioco originale, già scaricabile sia per la versione PC che per quella console.

La notizia più importante in assoluto è l'arrivo del supporto ufficiale alle Creazioni, vale a dire le mod degli utenti. Finora in Starfield era già possibile installare mod, ma da ora in poi Bethesda offrirà maggiore libertà agli utenti, grazie anche al rilascio del Creation Kit ufficiale. Tramite questo strumento, i modder saranno in grado di creare tanti nuovi contenuti e arricchire sempre più l'esperienza di gioco.