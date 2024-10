SpaceX ha un piano per rendere Starlink fino a 10 volte più veloce, manca solo l'ok dell'FCC

Alcuni miglioramenti riguardano l'efficienza nell'uso dello spettro e l' ottimizzazione dei protocolli di comunicazione tra i satelliti e le stazioni di terra, tanto per fare degli esempi.

I dettagli tecnici sono ancora in parte riservati, ma SpaceX ha dichiarato che non sarà necessario un aggiornamento massiccio della costellazione di satelliti, ma piuttosto di "modifiche mirate" ai sistemi già esistenti.

Questo miglioramento sarebbe possibile grazie a una serie di " piccoli ma significativi aggiornamenti ", come dichiarato dall'azienda.

SpaceX ha recentemente sottoposto alla Federal Communications Commission (FCC) statunitense un piano ambizioso che potrebbe portare un incremento di velocità significativo per la sua rete satellitare Starlink .

L'obiettivo non è solo una maggiore velocità, ma anche migliorare la stabilità del servizio e la sua resistenza alle condizioni atmosferiche avverse, uno dei punti deboli dei sistemi satellitari tradizionali.

C'è da dire che un simile aumento di velocità potrebbe rendere Starlink più competitivo non solo nelle aree rurali, ampliando quindi considerevolmente il suo bacino di utenti.

Tuttavia, come per ogni grande innovazione tecnologica, molto dipenderà dall'approvazione delle autorità competenti e dall'efficacia degli aggiornamenti proposti, entrambi ancora punti in divenire e tutti da dimostrare.