Starlink cala di prezzo in Italia: ecco le nuove tariffe

Starlink rappresenta sicuramente un'entità a sé stante nel settore degli operatori che offrono servizi di connettività a internet. La società di Elon Musk infatti offre connettività a internet tramite la sua rete satellitare, di fatto distinguendosi da tutti gli altri provider di servizi internet.

Abbiamo parlato in diverse occasioni di Starlink, a partire dalle sue tariffe per il mercato italiano. Si tratta di un servizio non ancora ampiamente diffuso e che per giunta necessità di costosi apparati per l'accesso al servizio. Da questo ne consegue un prezzo di abbonamento relativamente alto, soprattutto se lo confrontiamo con le tariffe richieste dagli operatori tradizionali.