Starlink si candida come vostro operatore mobile del futuro

Alla base però c'è un presupposto particolare: bisogna vedere il cielo . Non servono software specifici o dei requisiti hardware, ma questo implica che potrebbero esserci delle limitazioni in termini di segnale, se qualcosa dovesse ostacolarlo. Ma ciò al tempo stesso comporta una vasta copertura di segnale, che gli altri operatori potrebbero non essere in grado garantire.

Ma oggi ha fatto un passo avanti verso la connessione mobile . Infatti, è stata aperta la pagina web del servizio "Starlink Direct to Cell", che ha come obiettivo quello di sfruttare i satelliti già presenti per garantire una connessione agli smartphone 4G.

Tuttavia, come si può notare dalle immagini, non è un servizio che arriverà presto: secondo i piani di SpaceX, il primo servizio disponibile sarà quello della messaggistica ma solo nel 2024, mentre dal 2025 saranno disponibili la connessione dati, le chiamate e il supporto ai dispositivi IoT.

Negli Stati Uniti lo Starlink Direct to Cell sarà supportato dall'operatore T-Mobile e, secondo le previsioni, dovrebbe avere una velocità ridotta rispetto a quelle a cui siamo abituati (non più di 4 Mbps), ma, stando a quanto affermato dall'operatore, sarà disponibile ovunque negli USA, anche dove la copertura dell'operatore non riesce ad arrivare.

Bisogna tenere presente che questi sono i piani relativi agli Stati Uniti, quindi non sappiamo quando Starlink Direct to Cell sarà disponibile in Europa. Sicuramente ci sarà da attendere, come lo è stato per Starlink, anche perché andrà prima individuato l'operatore italiano con cui collaborare.