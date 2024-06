Starlink Cellular è in arrivo: debutto previsto in autunno

Il servizio Cellular di Starlink potrebbe infatti essere la prossima novità a essere lanciata dalla società che fa capo a Elon Musk. Come sappiamo, Starlink si basa sull'infrastruttura satellitare di SpaceX per fornire connettività a internet senza fare alcun affidamento a dispositivi di terra.

Starlink è sicuramente una realtà importante all'interno dei servizi per la connettività, la quale si sta facendo strada anche nel mercato italiano con le sue offerte che iniziano a raccogliere consensi. All'orizzonte potrebbe esserci una novità rilevante per le reti mobile.

Lo stesso principio potrebbe essere applicato per fornire connettività ai cellulari. Tali dettagli sono trapelati da un documento tecnico preparato dalla stessa Starlink, all'interno del quale viene schematizzato come dovrebbe funzionare la rete satellitare per cellulari.

Si parla di un servizio che dovrebbe fornire connettività mobile per la navigazione, comunicazione telefonica e accesso a internet, senza alcun supporto da infrastrutture di rete terrestri. Sarà ovviamente necessario installare dei ricevitori e commutatori a terra per utilizzare la connettività mobile satellitare.

Il documento in questione è rivolto alla Federal Communication Commission (FCC) statunitense, dove il servizio mobile di Starlink dovrebbe debuttare dal prossimo autunno. Questo documento, oltre a illustrare quali sarebbero le specifiche tecniche del servizio, costituisce anche un sollecito per la FCC a rimuovere le restrizioni che riguardano le radiofrequenze. Visto che tali restrizioni potrebbe ostacolare la copertura ottimale di Starlink Cellular.

Lo scopo principale di Starlink Cellular non sarà quello di sostituire completamente le reti mobile, quanto più di sopperire alla loro mancanza in determinate zone geografiche. Questo potrebbe fare chiaramente la differenza, soprattutto quando si parla di servizi di emergenza e di sicurezza.

Al momento non ci sono dettagli sull'ipotetico prezzo di debutto di questo nuovo servizio Starlink. Torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più.