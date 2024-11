SpaceX ottiene il via libera: arriva la copertura Starlink per smartphone, ma solo in determinate situazioni (per ora)

Addio al "solo chiamate d'emergenza"?

Come abbiamo menzionato sopra, Starlink da qualche anno sta lavorando per introdurre la connettività mobile satellitare. Questo significa sfruttare i suoi apparati satellitari per assicurare la connessione tra telefoni cellulari, e tra gli stessi e internet. In pratica, traslare tutto quello che offre con il suo servizio di connettività a internet (ecco come funziona Starlink) verso il mondo dei cellulari.

Qualche mese fa abbiamo visto una prima dimostrazione di questo, con Starlink che ha mostrato la prima videochiamata avvenuta da un cellulare tramite rete satellitare. L'azienda sta lavorando a stretto contatto con T-Mobile per sviluppare questo nuovo standard per il mercato statunitense.

E nelle ultime ore dalla FCC (Federal Communications Commission), ovvero l'organo istituzionale che si occupa di regolamentare tutte le aziende che operano nel settore della comunicazione negli Stati Uniti, è stata approvata una licenza che consente a SpaceX e T-Mobile di fornire copertura cellulare diretta tramite i satelliti Starlink. Questa collaborazione mira a eliminare le "zone morte" nelle aree remote, estendendo l'accesso a internet.

Questo non vuol dire che i cellulari si collegheranno sempre a Starlink, ma solo quando non sarà disponibile una rete terrestre. Per tutte le normali operazioni in aree ben coperte continuerà a essere utilizzata la rete cellulare standard di T-Mobile. In pratica è un po' una via di mezzo in attesa che Starlink possa diventare un operatore di rete mobile a tutti gli effetti.

Si tratta comunque di un passo importante perché apre la strada all'azienda per iniziare a testare in maniera estensiva la sua rete cellulare basata sugli apparati satellitari di SpaceX. Questo significa che, in futuro, potremo avere la connettività mobile via satellite. E possiamo immaginare, in termini di scenari futuri, che potremo dimenticarci dei messaggi "solo chiamate d'emergenza" o "nessun segnale" che riceviamo quando il nostro operatore non copre la zona in cui ci troviamo.

Sia chiaro, anche la connettività satellitare può fallire. Questo accade soprattutto quando ci si trova in zone coperte da spesse nubi, ad esempio. Di certo, una connettività mobile via satellite sarebbe sicuramente maggiormente disponibile rispetto alle classiche reti basate su apparati terrestri. La FCC ha messo in evidenza come le chiamate dirette tra telefoni via satellite sono già state attivate in situazioni di emergenza negli Stati Uniti, come in occasione degli uragani Helene e Milton, assicurando la connessione tra persone e soccorritori con i servizi di emergenza.

La strada non è tutta in discesa. Vi sono infatti delle sfide tecniche da superare per Starlink. Come ad esempio il coordinamento con la NASA per tutti i satelliti SpaceX che si trovano entro i 370 km di altitudine, per operare in sicurezza e in efficienza. Vi sono anche dei limiti normativi da superare, visto che una connettività mobile satellitare dovrebbe essere regolamentata come un'estensione degli attuali operatori terrestri.

Starlink non è l'unica a essere attiva in questo contesto, soprattutto negli USA. L'azienda Lynk sta avanzando nella strutturazione di un apparato satellitare per offrire connettività mobile, anche se ancora non avrebbe stretto partnership con alcun operatore terrestre. Allo stesso modo, l'operatore AT&T sta collaborando con AST SpaceMobile.

Insomma, possiamo aspettarci delle interessanti novità dal futuro della connettività mobile via satellite. Ci sarà da aspettare qualche anno, soprattutto per quanto riguarda noi italiani.