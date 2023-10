Starlink rivoluzionerà la connettività in aereo, parola di Elon Musk

Da qualche anno ormai conosciamo Starlink , la nuova frontiera della connettività a internet presentata da Elon Musk, il gigante di Tesla . La connettività satellitare per eccellenza la vedremo anche in alta quota.

Musk infatti è sicuro che tra qualche anno un gran numero di aerei sarà dotato di connettività Starlink. Questo permetterà un incremento non indifferente delle performance di rete a bordo degli aerei quando si trovano in volo. Attualmente infatti, alcune compagnie offrono servizi di connettività a internet a pagamento, ma questi risultato molto spesso di scarsa qualità perché si basano sull'infrastruttura di rete a terra, che dista diversi km quando ci si trova in alta quota.

Altre compagnie aeree invece, come JetBlue, United Airlines e American Airlines, offrono servizi di connettività a internet basati su infrastrutture satellitari.

Anche in questo caso la qualità di rivela mediamente bassa visto che tali infrastrutture si basano su un numero esiguo di satelliti.

Starlink invece può contare su circa 5.000 satelliti al momento, e in futuro non potrà che andare meglio che l'obiettivo dell'azienda è arrivare a quota 42.000. In questo senso, SpaceX si è già mossa lanciato il servizio Starlink Aviation lo scorso anno. Questo sarebbe appunto destinato alle compagnie aeree che intendono fornire servizi di connettività satellitare particolarmente performanti a bordo.

Le prime adesioni al servizio, che sicuramente non è economico visto che si parla di circa 25.000 dollari al mese di canone e 150.000 dollari per l'attrezzatura iniziale, sono già arrivate, da Hawaiian Airlines ad esempio. Staremo a vedere se la diffusione aumenterà ulteriormente.