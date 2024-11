Starlink Mini arriva in Italia: la connessione satellitare entra in uno zaino

Starlink Mini è infatti così compatto che lo si può facilmente inserire dentro uno zaino , ed è infatti pensato per chi voglia una connessione internet anche in viaggio .

L'offerta di Starlink in Italia si arricchisce con il nuovo kit Starlink Mini , che non è destinato tanto all'utenza residenziale, per la quale le cose non cambiano, quanto a quella "in mobilità".

Come funziona Starlink Mini

C'è poi un supporto pieghevole che consente di posizionare l'antenna su superfici piane o di fissarla a strutture esistenti per un'installazione stabile e un adattatore per tubi , che permette di montare l'antenna su pali o supporti con diametro compreso tra 31 e 50 mm. Chiude il tutto l'alimentatore CC (12-48 V 60 W), dal peso di appena 200 grammi.

In termini di velocità, Starlink Mini offre velocità di download intorno ai 100-150 Mbps, sufficienti per streaming in alta definizione, videoconferenze e altre applicazioni a uso continuo di dati.

La latenza si attesta intorno ai 35-40 ms, adeguata per la maggior parte delle applicazioni online.

Il consumo energetico infine è inferiore rispetto ad altre soluzioni, tanto che può essere alimentato tramite batterie esterne compatibili con lo standard USB-C PD (minimo 100 W, 20 V/5 A).

Starlink Mini è quindi pensato per viaggiatori / escursionisti, lavoratori in mobilità, installazioni temporanee e tutte quelle situazioni in cui non ci sia bisogno di una connessione stabile e perenne, 365 giorni all'anno.