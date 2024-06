Starlink lancerà nei prossimi mesi un piatto ultraportatile: diamo uno sguardo a Starlink Mini

Starlink non si starebbe solo muovendo per la comunicazione Direct to Cell per consentire il collegamento dei cellulari compatibili alla sua rete di satelliti, ma nei prossimi mesi lancerà anche un nuovo tipo di piatto dalle dimensioni contenute: Starlink Mini.

A rivelarlo, una serie di anticipazioni, tra cui un'immagine direttamente dall'app Starlink che Fabrizio Monaldi ha condiviso nel nostro gruppo Facebook Starlink Italia.