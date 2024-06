Starlink: adesso sono disponibili ben 5 tipi di antenne, incluse le Gen 3 e le Gen 4

Tramite il sito ufficiale del servizio Starlink infatti apprendiamo che ora sono disponibili ben cinque tipi di antenne diverse , anche per il mercato italiano. Andiamo a vedere insieme tutte le opzioni attualmente disponibili:

Starlink diventa sempre più appetibile anche in Europa, mercato italiano compreso. Il servizio di connettività satellitare ha infatti lanciato la disponibilità di nuove antenne .

Mini

Standard

Standard actuated

High performance

Flat high performance

Questo significa che anche per l'Italia saranno disponibili le antenne compatibili con la Gen3 e Gen4. Per saperne di più elenchiamo la corrispondenza tra tipologia di antenna e generazioni associate:

Gen1 - Dishy

Gen2 - rettangolare motorizzata di prima versione

Gen3 - rettangolare motorizzata di seconda versione

Gen4 - rettangolare non motorizzata e Mini

Riassumendo, le nuove antenne Starlink arrivano in Europa e anche in Italia. Dal nostro gruppo Facebook dedicato a Starlink apprendiamo anche qualche dettaglio su disponibilità e prezzi. Le antenne Gen3 sono disponibili all'acquisto anche in Italia al prezzo di 349 euro.

Dallo store ufficiale capiamo che la disponibilità è immediata, con spedizione prevista in 2-3 giorni.

Per quanto riguarda la Gen4, la disponibilità dovrebbe avvenire per metà luglio 2024. Ancora però non conosciamo il prezzo. Infine, la generazione precedente rimane disponibile a 249 euro.