Starlink lancia un nuovo piano super conveniente a 29 € al mese, ma c'è il trucco

Continua la campagna di taglio dei prezzi di Starlink che in questi giorni ha raggiunto cifre incredibilmente allettanti grazie a un nuovo piano(a proposito, se non sapete cosa sia e come funzioni Starlink, date un'occhiata al nostro approfondimento). La novità per il servizio residenziale, ovvero dedicato alle abitazioni, è la nuova offerta da 29 euro al mese, non limitata una promozione limitata nel tempo ma proprio a un'alternativa al piano Standard, ed è chiamato a Bassa priorità.

Secondo la pagina di Starlink, a differenza del piano Standard da 40 euro al mese, che offre velocità di download di 130-255 Mbps, il piano a Bassa priorità ha una velocità di download di 50-100 Mbps (questo nonostante non siano applicati limiti di velocità, stando a Starlink). Inoltre durante le ore di punta a questo piano verrà assegnata una priorità inferiore rispetto a quello Standard, il che potrebbe causare velocità di download inferiori soprattutto nei momenti di maggiore utilizzo della rete.

La buona notizia è che anche i già clienti possono passare al nuovo piano semplicemente selezionandolo dal pannello di controllo e cliccando sull'opzione relativa, Modifica in Depririoritized (immagine sotto). Il nuovo piano entrerà in vigore alla scadenza del ciclo mensile attualmente in essere.