Starlink festeggia i suoi primi messaggi satellitari su iPhone

Da tempo parliamo di come Starlink, l'azienda fondata da Elon Musk che si affida ai satelliti per fornire connessione internet, ha l'obiettivo di cambiare radicalmente il nostro approccio alla connettività. La rete internet di Starlink è già una realtà per quanto riguarda la rete fissa, con il sistema dell'azienda che è in vendita in abbonamento anche in Italia da un paio d'anni. La nuova frontiera sulla quale sta lavorando Starlink è Direct to Cell, ovvero la possibilità di estendere la connettività satellitare anche ai dispositivi mobili.

Proprio in questo contesto sono arrivate delle novità importanti, con Starlink che ha annunciato di aver completato con successo il primo scambio di messaggi tra smartphone tramite rete satellitare. I satelliti di SpaceX quindi hanno permesso a due iPhone di scambiarsi dei messaggi di testo. Come vedete dall'immagine in basso, i due iPhone si sono scambiati dei semplici messaggi di testo inerenti a quanto fosse innovativa e robusta la rete satellitare che hanno usato per lo scambio di messaggi. Durante la scorsa settimana Starlink aveva lanciato i primi sei satelliti che hanno proprio il ruolo di fornire la connessione satellitare ai dispositivi mobili. Starlink chiama questi apparati delle torri cellulari nello spazio, e non ha tutti i torti. L'azienda ha anche descritto come la connessione satellitare tra dispositivi mobili è molto più complicata rispetto a quella gestita dalle torri terrestri, visto che i satelliti per definizione si muovono in continuazione.