Start11 continua a sistemare le mancanze di Windows 11: è l'ora della barra delle applicazioni

Microsoft migliora costantemente Windows 11, ma alcuni aspetti dell'interfaccia, come il menu Start e la barra delle applicazioni, sono comunque fonte di insoddisfazione per gli utenti e un passo indietro rispetto a Windows 10 (sapete come personalizzare Windows 11?).

È qui che interviene Start11 di Stardock, un'app in grado di aggiungere funzionalità ignorate dalla casa di Redmond. Con l'ultimo aggiornamento, arrivato alla versione 2.06, la popolarissima app di terze parti consente di nascondere automaticamente la barra delle applicazioni, semplicemente dal menu del pulsante destro del mouse.

Start11 è nato come uno strumento per consentire agli utenti di riavere indietro alcune funzioni del menu Start di Windows 10 sull'ultima versione del sistema operativo. L'ultimo aggiornamento invece prende di mira la barra delle applicazioni, che ora può venire nascosta a comando o riaperta spostando il cursore nella parte inferiore dello schermo.

Questa e altre funzionalità dell'aggiornamento (come la possibilità di aggiungere le app al menu di scelta rapida) sono, come dichiara lo sviluppatore, il frutto del feedback degli utenti.

Negli ultimi mesi, Start11 ha riportato in vita vecchie funzionalità e ne ha aggiunte di nuove, come la possibilità di appuntare i siti web al menu Start e di impostare gli angoli tondi per la barra delle applicazioni.

Come al solito, il nuovo aggiornamento Start11 dovrebbe arrivare automaticamente, ma è possibile attivarlo manualmente avviando l'app e controllando la presenza di aggiornamenti.

Se invece non usate Start11 e siete interessati, potete scaricare il programma dal sito dello sviluppatore. Non è gratuito, perché costa 8,99 euro, ma c'è una versione di prova che vi consente di testare lo strumento gratuitamente.