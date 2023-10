Start11 arriva alla versione 2: il menu Start di Windows 11 non sarà più lo stesso

Windows 11 ha segnato un deciso cambio di passo da parte di Microsoft, sia dal punto di vista dell'interfaccia che delle funzionalità, ma presenta alcune "asperità" che non convincono gli utenti più esigenti.

Ma con questo aggiornamento gli sviluppatori sono andati oltre il menu Start e hanno migliorato l'integrazione con la barra delle applicazioni , introducendo la possibilità di appuntare direttamente da lì un file o una cartella. E per gli incontentabili è anche possibile creare il proprio menu di accesso rapido .

La seconda versione, come suggerirebbe il numero, aggiunge infatti una serie di novità interessanti, su tutte tre nuovi stili per il menu Start, che può essere impostato su App, Professional o Launcher.

Questo è l'elenco delle novità più importanti di Start11:

Tre nuovi design del menu Start che si fondono perfettamente con Windows 10 e 11.

Possibilità di appuntare file o cartelle direttamente alla barra delle applicazioni per un accesso rapido.

Possibilità di appuntare un menu di cartelle alla barra delle applicazioni per accedere al contenuto della cartella senza aprire Esplora file.

La colorazione delle icone consente di stilizzare le icone delle app nel menu Start con un colore uniforme per un tema perfetto dei pixel.

Aggiungere schede ai layout del menu Start supportati per raggruppare le icone per tipo, attività o attività.

Aggiungi automaticamente i giochi di Steam a una cartella della barra delle applicazioni, alla scheda Menu Start o Gruppo.

Eseguire facilmente il backup e il ripristino delle configurazioni del menu Start.

Start11 è uno strumento veramente utile, e sicuramente se lo proverete ne rimarrete entusiasti. Se siete interessati, potete provarlo gratuitamente dal sito Stardock (scorrete in basso e cliccate sul pulsante blu Try Free), mentre la versione completa costa 7,79 euro una tantum (una licenza, per cinque licenze costa 15,59 euro).