Finalmente tra qualche ora sapremo qualcosa sul futuro di PS5

Sony ha annunciato un nuovo appuntamento ufficiale che potrebbe rivelarsi particolarmente importante per tutti coloro che sono in attesa di conoscere il futuro di PS5 .

Il 2024 che stiamo vivendo sembra essere l'anno in cui non ci saranno esclusive PS5, e da qualche tempo non assistiamo a particolari annunci di rilevanza da parte di Sony per questo settore. Unendo questi due aspetti, possiamo aspettarci che durante il prossimo appuntamento con State of Play potrebbero arrivare delle novità interessanti.

Nell'annuncio dell'evento, Sony non ha rilasciato particolari dettagli per prevedere gli esatti contenuti. Nell'annuncio vengono menzionati aggiornamenti su 14 titoli PS5 e PS VR2, e anche sui giochi PlayStation Studios in arrivo quest'anno. Ma null'altro.

L'appuntamento è stato fissato alla mezzanotte del 30 maggio, quando Sony avvierà il nuovo State of Play sui suoi principali canali ufficiali.

Dunque, non ci resta molto da attendere. Tra poco più di 24 ore conosceremo nel dettaglio cosa ha in mente Sony, e magari anche come intende dipingere il futuro del suo gioiello PS5. Potrete seguire l'evento a partire dalla mezzanotte del 30 maggio, o dalle ore 00:00 del 31 maggio per capirsi.

L'evento sarà trasmesso in diretta streaming su YouTube, Twitch e TikTok. Seguiteci per avere aggiornamenti rapidissimi sulle novità che verranno presentate.