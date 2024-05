State of Play PS5: tutte le novità che vi siete persi stanotte

Uno State of Play fra alti e bassi quello che è andato in diretto la notte del 31 maggio. Fra gli alti i giochi di qualità mostrati, fra i bassi forse la mancanza di qualche nuova, vera esclusiva PlayStation che magari pescasse da serie particolarmente amate quali The Last of Us, Ghost of Tsushima e simili. Diciamo che di carne al fuoco ce n'è, ma non tutti si sono detti soddisfatti di questa diretta. Vediamo quindi tutti i giochi mostrati durante la diretta.

Astro Bot

Astro Bot è tornato con un'avventura spaziale senza precedenti, o almeno è quello che si spera. Nel nuovo gioco, i giocatori esploreranno sei galassie e oltre 80 livelli per ritrovare l'equipaggio disperso di Astro. Il gioco sarà disponibile dal 6 settembre, con pre-ordini aperti dal 7 giugno.

Concord

L'erede spirituale di Overwatch? Forse. Concord offre scontri 5 contro 5 in un universo ricco di personaggi potenzialmente interessanti, anche se eguagliare il carisma dei personaggi Blizzard potrebbe essere difficile. Una versione beta è prevista per la fine dell'anno, mentre il lancio ufficiale su PS5 e PC avverrà il 23 agosto 2024. Notevole il fatto che esca subito su PC.

Skydance's Behemoth

Skydance Games, autori di The Walking Dead: Saints and Sinners, hanno presentato Behemoth per PS VR2. Questo titolo VR d'azione e avventura, quasi assimilabile a una sorta di Skyrim in realtà virtuale, offre combattimenti basati sulla fisica, esplorazione e risoluzione di enigmi, il tutto condito da boss fight particolarmente gustosi. L'uscita è prevista per l'autunno di quest'anno.

Path of Exile 2

Path of Exile 2, il nuovo capitolo del GDR d'azione free-to-play di Grinding Gear Games in arrivo anche su PC, sbarcherà su PS5 con una nuova modalità co-op a schermo condiviso. L'accesso anticipato sarà disponibile entro la fine dell'anno.

Monster Hunter Wilds

Finalmente lo vediamo in azione! Capcom ha mostrato un nuovo trailer per Monster Hunter Wilds, il nuovo capitolo della celebre serie in arrivo anche per PS5 nel 2025. Il trailer ha rivelato dettagli sul mondo di gioco, i mostri, i personaggi e la nuova cavalcatura del cacciatore. Stavolta la grafica è uno dei punti focali del titolo.

Alien: Rogue Incursion

Quello di Skydance non era l'unico gioco VR. Survios ha infatti mostrato il primo filmato di Alien: Rogue Incursion, un titolo action-horror in VR per PS VR2 previsto per Natale 2024.

Marvel Rivals

Di Marvel Rivals avevamo già parlato ampiamente. Durante lo State of Play è stata annunciata una closed beta su PS5 a luglio, e per l'occasione c'è anche un nuovo filmato con un po' di villain in azione, come Venom, Magneto e Hela.

Dynasty Warriors: Origins

Omega Force ha presentato Dynasty Warriors: Origins, che porterà le epiche battaglie del genere "musou", perfettamente in linea con i precedenti capitoli della saga, anche su PS5 nel 2025. Il gioco è ambientato durante l'intensa guerra dei Tre Regni.

Ballad of Antara

TipsWorks Studio ha annunciato Ballad of Antara, un GDR d'azione fantasy gratuito ambientato in un universo inedito, in arrivo su PS5 nel 2025. Date un'occhiata al filmato, potrebbe rivelarsi più interessante del previsto!

Infinity Nikki

Infinity Nikki, un'avventura a mondo aperto incentrata sull'abbigliamento. Wait, what? È palesemente un prodotto pensato per altri lidi (spoiler: Giappone). Arriverà su PS5, con un beta test previsto per la fine dell'anno.

Where Winds Meet

Un altro GDR d'azione ambientato nell'antica Cina, basato su misteri e arti marziali.

God of War Ragnarök

Vari leak negli ultimi giorni lo avevano previsto: God of War Ragnarök arriverà su PC il 19 settembre 2024. Il port del gioco, sviluppato da Santa Monica Studio in collaborazione con Jetpack Interactive, offre ricompense in game per chi lo oreordina, inclusi l'Armatura Cumulo di neve di Kratos e la Tunica Cumulo di neve di Atreus. Tutte le edizioni includeranno anche l'accesso all'espansione Valhalla. Lo trovate già su Steam.

Until Dawn

Il celebre horror sbarcherà anche su PlayStation 5, e per l'occasione è in arrivo anche una versione PC! Quando otto amici tornano al rifugio isolato in cui l'anno prima sono scomparsi due del loro gruppo, finiscono intrappolati nella gelida morsa della paura e la gita in montagna si trasforma in un incubo da cui è impossibile svegliarsi.

