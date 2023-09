Sorpresa nelle statistiche sulle auto meno rubate: Tesla non attira i ladri!

Consumer Reports ha studiato con attenzione le statistiche raccolte dall'Highway Loss Data Institute (HLDI) tra il 2020 e il 2022 sui veicoli più rubati e sulle auto con la frequenza di furti più bassa. Tra i vari dati, ce n'è uno che balza subito all'occhio: i veicoli elettrici più economici di Tesla rientrano tra i veicoli meno rubati negli Stati Uniti (dove, l'anno scorso, sono state rubate complessivamente più di un milione di automobili).

Passando ai dettagli della notizia, sembrerebbe che Tesla Model 3 e Model Y a trazione integrale non attirino i ladri. Si tratta di una rivelazione interessante, considerando soprattutto che la casa automobilistica produce automobili di un certo livello, sia nell'ambito delle funzioni che in quello economico. A far desistere i ladri, in ogni caso, sarebbero le numerose telecamere e opzioni di sicurezza di cui sono dotate le Tesla. A riguardo, ciò che garantisce ancora più tranquillità agli automobilisti coinvolti è il sistema di sorveglianza noto come Sentry Mode.

Esso si attiva quando viene rilevato che qualcuno si avvicina troppo all'auto e, tra l'altro, funziona anche quando vettura è spenta o parcheggiata.