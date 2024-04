Starlink in Italia vola: gli operatori dovrebbero preoccuparsi?

Quello che abbiamo scoperto è che il 21% degli utenti ha attivato Starlink a marzo , proprio in concomitanza della nuova offerta (anche se come vedremo non tutti aderendo a questo piano) e che un ulteriore 8,6% lo ha fatto nei primi 5 giorni di aprile, confermando un trend di impennata che potremmo confermare solo alla fine del mese. Il 60% degli utenti si è attivato fra novembre 2023 (data di un altro calo di prezzo, da 50€ a 40€ al mese) e oggi.

Come ogni sondaggio non sarà perfettamente rappresentativo dell'utenza totale di Starlink , ma considerando che in questi primi anni verrà comunque probabilmente scelta soprattutto da utenti che comunque hanno una buona conoscenza della tecnologia riteniamo che sia particolarmente rilevante.

Abbiamo realizzato un sondaggio fra gli utenti del gruppo Facebook Starlink Italia per avere conferma di un trend di rapida crescita che ci era sembrato osservare nelle scorse settimane, dopo il lancio di un piano a prezzo ridotto, che a fronte di una velocità di rete a minor priorità garantiva un prezzo ancora più accessibile , praticamente pari a quello delle connessioni in fibra, ovvero 29€ .

Se qualcuno aveva ipotizzato che TIM potesse in qualche modo star cercando di ostacolare l'operatore per rallentare la sua crescita questa notizia potrebbe sicuramente alimentare le fantasie su questa teoria. Che comunque come tale rimane.

Altri aumenti più significativi, ma quasi irrilevanti se confrontati a quelli dell'ultimo mese, erano già successi per esempio a marzo 2023, in concomitanza di un altro sconto del kit.

Ricordiamo che ad oggi il kit è scontato a 225€, una cifra che è sicuramente uno scoglio ancora per molti, soprattutto come pagamento anticipato, ma che non è esageratamente diverso dai costi che molti operatori chiedono per l'attivazione del servizio e per il modem e che vengono poi spalmati nei primi mesi di offerta, tra l'altro vincolando con costi di disattivazione che Starlink non ha.

Gli utenti Starlink in passato avevano connessioni di questo tipo:

ADSL - 17,10%

FTTC - 27,10%

Altro satellitare - 5,70%

Altro radio - 25,70%

4G / 5G - 24,30%

E il tipo di connessione da cui si proviene spiega secondo noi in buona parte l'estrema soddisfazione degli utenti Starlink. In una scala da 1 a 5 nessuno dei partecipanti ha votato 1 o 2. Nonostante nel gruppo non mancano le segnalazioni di disconnessioni, casi di ping consistenti o altre problematiche, infatti sembra che questi eventi possano ricadere nelle casistiche standard del perché si usano i gruppi Facebook e che gli utenti siano nel complesso estremamente soddisfatti (72,9%), soddisfatti (25,7%) o mediamente soddisfatti (1,4%). Un risultato che difficilmente gli altri operatori possono garantire.