Volete sapere quanto durerà il vostro telefono? Android 15 ha la risposta, ma non per tutti

Non solo la batteria, ma anche la memoria ha una "scadenza". In Android 15, ma probabilmente solo sui Pixel, ci sarà la possibilità di conoscere lo stato di salute della memoria, in termini percentuali

Sembra che il prossimo problema dei proprietari di telefoni potrebbe non essere più il supporto software, ma la durata dei componenti. E non stiamo parlando solo della batteria, ma della memoria che, come tutto, ha una durata (se cercate uno smartphone Android, date un'occhiata alla nostra selezione dei migliori sul mercato). Mishaal Rahman ha però scoperto che con Android 15 almeno i proprietari dei Pixel potranno stabilire lo stato di salute del chip di archiviazione e scoprire la sua vita residua: scopriamo come.

Google sta lavorando per indicare lo stato di salute della batteria

Una delle novità in arrivo sui Pixel (ma probabilmente da Pixel 8a), è lo stato di salute della batteria. La novità è stata introdotta alla fine dell'anno scorso, ma Google poi l'ha rimossa nell'aggiornamento Android 14 QPR2 di marzo. Quando sarà attiva, si potrà trovare nelle Impostazioni del telefono, toccando Informazioni sul telefono e poi Informazioni sulla batteria. Qui si troverà la data di produzione della batteria e il numero di cicli. Questa informazione, presente da tempo sugli iPhone, consentirà di sapere quando è il momento di cambiarla.

Ma anche la memoria ha una scadenza

Ma anche la memoria ha una scadenza, e Google con Android 15 intende mostrarne lo stato agli utenti. Come ha scoperto Mishaal Rahman, questa informazione sarà mostrata in una nuova app chiamata Device Diagnostics. Questa app utilizzerà una nuova API di durata di archiviazione in Android 15 che "restituisce la durata rimanente del dispositivo di archiviazione interno, come percentuale intera". Se l'API restituisce 90, per esempio, significa che rimane il 90% della durata utile del dispositivo di archiviazione. La patch non è stata ancora inserita in AOSP, ma l'API è già presente e abilitata nell'ultima versione di Android 15 beta 1. Rahman ha scoperto che la descrizione della patch iniziale che implementa questa nuova API dichiara che "differisce solo leggermente dall'API precedente, che esiste per la manutenzione idle". La manutenzione idle è quando Android taglia i blocchi inutilizzati nel filesystem, il che è utile per i chip di archiviazione flash. Tagliare eccessivamente i blocchi inutilizzati può ridurre la durata del chip di archiviazione, motivo per cui è necessario controllare lo stato del chip UFS ed eseguire in modo intelligente la manutenzione idle. Android 13 ha introdotto un servizio di manutenzione idle più intelligente proprio per questo motivo. La patch iniziale menziona anche che questo valore è "destinato ad essere visualizzato agli utenti", quindi è probabile che gli utenti avranno accesso all'app Device Diagnostics in una futura versione beta.

Le differenze tra Pixel e altri dispositivi