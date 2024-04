Stavolta Kobo ha battuto Kindle: sono arrivati i colori!

Kobo produce alcuni dei migliori ebook reader disponibili sul mercato e, da oggi, i suoi lettori di ebook diventano ancora più interessanti, staccando nettamente Kindle per una differenza non da poco: il display a colori. L'azienda ha infatti appena annunciato i nuovi Kobo Clara Colour e Kobo Libra Colour, due nuovi dispositivi che ripartono dagli eccellenti Kobo Clara 2E e Kobo Libra 2, ma con uno schermo E Ink Kaleido 3 a colori.

In entrambi i casi, i due dispositivi sono molto simili ai loro predecessori in bianco e nero ma, oltre i colori, migliorano anche le performance, grazie a un nuovo processore. Inoltre, su Kobo Libra Colour arriva anche la possibilità di prendere appunti, grazie al supporto al pennino Kobo Stylus 2 (lo stesso già visto su Kobo Elipsa 2E, da acquistare separatamente).

Il pannello E Ink Kaleido 3 rappresenta lo stato dell'arte per gli ebook reader a colori: ha una densità di pixel di 300 PPI per i contenuti in bianco e nero e 150 PPI per i contenuti a colori.

Entrambi i nuovi dispositivi saranno disponibili dal 30 aprile a prezzi sorprendentemente accessibili per degli ebook reader a colori: Kobo Clara Colour costa infatti 159,99€, mentre Kobo Libra Colour ha un prezzo di 229,99€. Il costo relativamente contenuto, non di troppo superiore rispetto alle varianti in bianco e nero, potrebbe convincere molti utenti a passare finalmente ad un un ebook reader a colori.