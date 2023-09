Steam compie 20 anni, e ripercorrendo la sua storia troverete anche dei regali!

Steam (ecco i migliori giochi gratis sulla piattaforma) è nata 20 anni fa, ovvero quando Arnold Schwarzenegger è diventato governatore della California, e ben prima del lancio di Facebook o che Tom Cruise si dichiarasse a Katie Holmes.

Questo per dire che è passato un sacco di tempo, che non solo è servito per farci crescere (o nascere, per i più fortunati di voi), ma anche per cambiare la nostra opinione sul servizio (sapete come creare un account su Steam?).

Vent'anni fa il mondo infatti era molto diverso. C'erano i DVD e Steam sembrava un mostro assetato di DRM (digital rights management) pronto a fagocitare il multiplayer e gli editori di videogiochi, che chiedevano perché pagare Valve invece di creare le proprie piattaforme come Origin di EA o UPlay di Ubisoft.

E se Valve dichiara che l'"obiettivo finale" di Steam era "donare a qualsiasi sviluppatore di giochi un modo per raggiungere i propri giocatori e costruire direttamente il proprio pubblico", certo allora non era quella l'impressione comune.

Facciamo un salto avanti nel tempo, è arrivato il supporto a Mac e Linux e poi Proton per permettere di eseguire i giochi Windows su quest'ultimo. I numeri sono cresciuti esponenzialmente, soprattutto con la pandemia, e Valve ha lanciato Steam Deck, che ha segnato uno spartiacque per il gioco mobile, settore che si credeva defunto con l'avvento degli smartphone.

A oggi, con 10 milioni di utenti che effettuano un accesso simultaneo (numeri di gennaio 2023) il successo del servizio è diventato così incontestabile da renderlo di fatto LA piattaforma di giochi per PC, con tutti i grandi attori come EA, Microsoft, Sony, Ubisoft, Square Enix e persino Blizzard che hanno accettato la situazione.

Inoltre Steam è davvero diventato il luogo d'eccellenza su cui scoprire i giochi indie e la questione dei DRM è passata in secondo piano: la piattaforma è diventata solo un luogo dove acquistare e giocare, con offerte, esclusive e nuove funzioni a cadenza regolare.

Insomma, una crescita travolgente che potete rivivere grazie all'infografica pubblicata apposta dalla piattaforma e godervi grazie agli sconti ancora attivi (il compleanno era in realtà ieri). E se volete scaricare i contenuti gratuiti senza dovervi sorbire tutta la storia di Steam, potete trovarli qui.