La nuova Steam Deck potrebbe essere vicina. Cosa significhi "nuova" non è chiaro

Un anno fa, Steam Deck ha rivoluzionato il mondo del gaming in mobilità, ma nel 2023 gli altri produttori, ASUS e Lenovo su tutti, non sono stati a guardare, presentando dispositivi in grado di rivaleggiare con la console portatile. E Valve che fa? Solo un paio di settimane fa aveva dichiarato di non aspettarci una Deck più performante per i prossimi due anni, ma ora una nuova versione della popolare console è apparsa presso i registri dell'FCC (l'ente statunitense per la certificazione dei dispositivi elettronici). La nuova Deck, identificata dal numero di modello 1030, è stata scoperta prima presso la National Radio Research Agency della Corea del Sud, ad agosto, e ora Bra Lynch ha trovato una richiesta di registrazione presso l'FCC da parte del suo fornitore di chip Wi-Fi e Bluetooth, Quectel.

In pratica Quectel ha chiesto la registrazione del chip per la nuova console senza passare l'iter di test in quanto sostiene che la nuova Steam Deck abbia un'antenna più debole di altri dispositivi su cui il chip è già montato, quindi avrà necessariamente emissioni radio uguali o più probabilmente inferiori.

Il chip in questione, codice FC66E, consentirebbe alla nuova Steam Deck una connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2, quindi potremmo supporre che queste siano almeno alcune delle novità della nuova console, anche se c'è qualche punto contraddittorio. In Corea del Sud, infatti, il chip è stato certificato solo per il Wi-Fi a 5 GHz e non per il Wi-Fi a 6 GHz, nonostante il Paese abbia approvato l'uso senza licenza della banda a 6 GHz nel 2020. Questo potrebbe voler anche dire che la nuova Steam Deck potrebbe non abilitare la connettività Wi-Fi 6E, per quanto assurdo.