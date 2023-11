La nuova Steam Deck OLED non sarà la "2", ma poco ci manca. E costa pure meno

Valve l'aveva detto: "Non faremo una Steam Deck 2 finché non ci saranno miglioramenti generazionali, specialmente nelle prestazioni", ma al contempo aveva confermato l'arrivo di un aggiornamento per migliorare schermo e batteria. Quindi prendete la nuova Steam Deck OLED, annunciata ieri, come "l'ultima Steam Deck 1" (sapete come installare Windows su Steam Deck?). Ne avessimo di aggiornamenti di questo tipo nel settore degli smartphone. La nuova console, una versione migliorata del dispositivo che ha rivoluzionato il gaming in mobilità, ottiene infatti novità a 360° gradi, a parte le prestazioni, ma a un prezzo ancora più interessante.

Caratteristiche tecniche

Display: 7,4 pollici touchscreen OLED, 1200x800, 1000 nit luminosità HDR (600 SDR), frequenza di aggiornamento 90Hz

7,4 pollici touchscreen OLED, 1200x800, 1000 nit luminosità HDR (600 SDR), frequenza di aggiornamento 90Hz Processore: APU AMD, Zen 2 4c/8t, 2,4-3,5 GHz a 6nm

APU AMD, Zen 2 4c/8t, 2,4-3,5 GHz a 6nm Grafica: 8 RDNA 2 CU, 1,0-1,6 GHz

8 RDNA 2 CU, 1,0-1,6 GHz RAM: 16 GB LPDDR5

16 GB LPDDR5 Archiviazione: 512 GB / 1 TB SSD NVMe 6400 MT/s, con possibilità di espansione tramite microSD

512 GB / 1 TB SSD NVMe 6400 MT/s, con possibilità di espansione tramite microSD Connettività: Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E Porte: USB-C, Jack per cuffie combo da 3,5 mm

USB-C, Jack per cuffie combo da 3,5 mm Batteria: 50 Wh, 3-12 ore di gioco, ricarica PD 3.0 da 45 W. Cavo da 2,5 m

50 Wh, 3-12 ore di gioco, ricarica PD 3.0 da 45 W. Cavo da 2,5 m Dimensioni: 298 mm x 117 mm x 49 mm

298 mm x 117 mm x 49 mm Peso: 640 g

640 g OS: SteamOS 3 (basato su Arch), KDE Plasma

A guardare la scheda tecnica noterete subito le differenze: la quantità di novità è impressionante. Lo schermo è migliore in tutti i sensi: più grande (7,4 contro 7 pollici), OLED invece di LCD, con luminosità maggiore, DCI-P3 110% (da 67% sRGB) e frequenza di aggiornamento più elevata (da 60 Hz). Non cambia il chip, ma ora è basato su un processo a 6 nm (Sephiroth) invece che a 7 nm (Aerith), il che ne migliora l'efficienza, e già che ci siamo aumenta la batteria, che passa da 40 a 50 Wh, per un'autonomia fino a 12 ore (dalle 8 dell'originale). La connettività entra finalmente nel 2023, con il Bluetooth 5.3 con antenna dedicata, AptX HD e AptX Low Latency e risveglio tramite controller Bluetooth, mentre il Wi-Fi ottiene la terza banda a 6 GHz grazie al Wi-Fi 6E tri-band. Valve inoltre si è sempre vantata della possibilità di poter cambiare i componenti della Steam Deck, e ora ha ulteriormente migliorato questo aspetto introducendo le viti Torx (invece che Philips), viti della scocca posteriore ora si avvitano nel metallo, numero di viti ridotto, ridotto il numero di passaggi per le riparazioni comuni, facilitata la riparazione/sostituzione dello schermo, senza necessità di rimuovere la scocca posteriore. Ma queste sono solo le novità più importanti. La lista è enorme, e comprende: Peso inferiore di 29 grammi

inferiore di 29 grammi Ventola più grande

più grande Dissipatore di calore più grande

di calore più grande Altoparlanti più potenti "con bassi migliorati"

più potenti "con bassi migliorati" Miglioramenti dei controlli

dei controlli Maggiore affidabilità del rilevamento tattile delle levette analogiche

delle levette analogiche Trackpad riprogettato per una maggiore precisione e rilevamento dei bordi

riprogettato per una maggiore precisione e rilevamento dei bordi Frequenza di polling del touchscreen aggiornata a 180 Hz, latenza e precisione migliorate

del touchscreen aggiornata a 180 Hz, latenza e precisione migliorate Il microfono integrato può ora essere utilizzato contemporaneamente come jack per cuffie

integrato può ora essere utilizzato contemporaneamente come jack per cuffie Cavo di alimentazione più lungo da 2,5 m (in più rispetto a 1,5 m)

di alimentazione più lungo da 2,5 m (in più rispetto a 1,5 m) Velocità di ricarica più veloce di 0,8C, "20%–80% in appena 45 minuti"

di ricarica più veloce di 0,8C, "20%–80% in appena 45 minuti" Indicatore LED multicolore (prima era solo in bianco)

multicolore (prima era solo in bianco) Nuova custodia (modello da 1 TB)

Valve annuncia anche miglioramenti significativi del firmware per la gestione energetica della memoria, oltre ad aver aggiunto il supporto preliminare per BIOS open source e firmware EC e un tempo di ripresa migliorato di circa il 30%. Non cambiano il processore e le memorie, così come i joystick. Valve non introduce i modelli Hall effect perché afferma di non aver ricevuto molte lamentele per il drift. Le dimensioni restano le stesse, così come i pulsanti e la risoluzione dello schermo. Anche la frequenza di aggiornamento è sempre fissa selezionabile dall'utente (senza VRR o AMD FreeSync), e così la potenza dell'alimentatore (45 W USB-C PD, non si carica più velocemente di 45 W). Se vi state chiedendo perché non è stata aggiunta una modalità Turbo, il motivo è che Valve non voleva aggiungere peso e un costo superiore, ma soprattutto perché la Steam Deck non è progettata per questo.

Disponibilità e prezzi