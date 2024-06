Steam rivelerà ogni giorno i titoli più giocati su Steam Deck

L'obiettivo di questa novità di Steam Charts è aiutare gli utenti a scoprire nuovi titoli e allo stesso consigliarli se sono indecisi su quale gioco lanciare sulla propria console. Per quanto riguarda i dati che hanno contribuito all'elenco dei primi 100 giochi, essi provengono dalle statistiche quotidiane, come ha chiarito Valve in un post. Scendendo più nei dettagli, al primo posto svetta Elden Ring, seguito da Stardew Valley e Balatro.

Ancora su Steam Charts, si è espresso Lawrence Yang di Valve, il quale ha specificato che l'elenco non si basa necessariamente sul numero di giocatori impegnati su un titolo. Nello specifico, ha dichiarato: "La metrica che stiamo usando per determinare i top-played è una combinazione di utenti unici e interesse. Hades 2 è uscito solo da un mese, ma così tanti giocatori di Steam Deck lo hanno indicato come uno dei loro migliori giochi giocati per tutto l'anno".

Steam Charts, inoltre, indica i prezzi e le promozioni in corso per i primi 100 titoli nonché le variazioni di posizioni di ogni gioco e se c'è la piena compatibilità con la console Steam Deck. Gli stessi utenti, poi, potranno anche consultare la classifica del mese/anno scorso.

Dunque, la nuova sezione di Steam Charts potrebbe rappresentare una buona opzione per i giocatori desiderosi di scoprire quali sono i titoli del momento, quelli che stanno suscitando maggiore interesse tra gli utenti.