Steam ha deciso di non supportare più le versioni vecchie di macOS

Apple non invia più aggiornamento alla versione Mohave del suo sistema operativo da un paio di anni. Tuttavia, ciò non ha impedito a Steam di continuare a supportare macOS Mohave in tutti questi anni, offrendo quindi agli utenti l'accesso a tanti giochi. Ora, però, le cose stanno per cambiare: l'azienda, infatti, ha deciso di cessare il supporto a favore di Mohave (10.14) e di High Sierra (10.13) a partire dal 15 febbraio 2024.

Nello specifico, questa notizia non significa che Steam smetterà di funzionare sui Mac equipaggiati con queste versione del sistema operativo, tuttavia gli utenti saranno privati di funzionalità importanti di cui godono quelli che utilizzano versione di macOS pienamente supportate. Ad esempio, Steam non fornirà alcuna assistenza tecnica né distribuirà aggiornamenti di sicurezza. Inoltre, Steam ha aggiunto che quando questi utenti aggiorneranno i propri Mac ad una versione più recente, tutti i giochi eseguibili a 32 bit smetteranno immediatamente di funzionare.