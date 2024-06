Sempre meno giochi tradotti in italiano su Steam: ecco la spiegazione

I giochi tradotti in lingua italiana sono sempre meno diffusi ed ora, almeno da parte di Steam , emerge finalmente una spiegazione a riguardo: semplicemente la nostra lingua non è presente nelle lingue più diffuse tra i giocatori che utilizzano la piattaforma.

Quali sono le lingue più utilizzate

Tonando alla classifica delle lingue maggiormente utilizzate dagli sviluppatori di Steam, in vetta troviamo l'inglese (35,08%), il cinese semplificato (28,08%), il russo (7,91%), lo spagnolo (5,25%) ed il tedesco (3,41%). Molto più indietro l'italiano, addirittura inserito nella sezione "altre lingue", che ha un peso specifico inferiore al 5% sul totale degli interessati.

Questo dato è stato reso noto durante la conferenza Nordic Game 2024, dove è stato evidenziato che gli sviluppatori occidentali prediligono il supporto a lingue come inglese, francese, tedesco e spagnolo. Inoltre, già da quest'anno, potrebbero dedicare maggiore attenzione al supporto del cinese semplificato e del russo. Ancora, Steam è sempre più utilizzato in Asia, Sudest asiatico, America centrale e Sudamerica.

I ricavi di Steam sono in crescita

Gli utenti italiani non hanno grosse alternative

Dunque, appare evidente che verrà concesso sempre più spazio ai mercati in forte crescita - e alle rispettive lingue - tra cui si possono citare la Cina, Serbia, Giappone e Messico (qui Steam ha registrato una crescita di oltre il 150%). Per l'italiano, invece, sembra chiaro che ci sarà poco da fare. Gli utenti che si lamentano di questo aspetto non avranno grosse alternative (almeno su Steam): imparare quantomeno l'inglese oppure rinunciare a tanti titoli.