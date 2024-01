Steam cessa il supporto per le versioni di Windows meno recenti

All'inizio del 2023 gli utenti con PC meno recenti ricevettero una brutta notizia: Valve annunciò che Steam non avrebbe più supportato Windows 7, 8 e 8.1 nel 2024. Dunque, gli utenti avevano due opzioni: aggiornare il proprio computer oppure utilizzare la piattaforma senza beneficiare degli aggiornamenti.

Valve prese questa decisione anche perché osservò come molti utenti ormai utilizzavano Windows 10 e Windows 11. In particolare, in particolare il sondaggio Steam Hardware & Software (novembre 2023) rivelò che soltanto lo 0,81% degli utenti Steam utilizzava Windows 7, 8 e 8. Molto più alta, invece, la quota di utilizzo delle versioni di Windows più recenti: 53,53% Windows 10 e 42,04% Windows 11.