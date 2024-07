SteelSeries Arctis Nova 5 arrivano in Italia: le cuffie da gaming dal "lusso accessibile"

SteelSeries ha presentato ufficialmente le nuove Arctis Nova 5, nuovo modello della gamma di cuffie dell'azienda, nota ai più per le sue periferiche da gaming. Debuttano in Italia con la nuova Companion App e, insieme, creano una nuova categoria di "lusso accessibile" per il mercato delle cuffie gaming, almeno stando alle loro parole. Scopriamo insieme le caratteristiche tecniche e il prezzo per il mercato italiano.