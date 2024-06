Steven Spielberg ha lanciato il suo Apple Watch sul palco: il motivo è divertente

È stato piuttosto insolito l'episodio che sabato scorso ha visto protagonista il celebre regista Steven Spielberg. Durante i festeggiamenti per il cinquantesimo anniversario del film "The Sugarland Express" al Tribeca Film Festival, Spielberg, dopo aver evidentemente perso la pazienza, ha gettato a terra il suo Apple Watch. Il motivo di questo gesto? Lo smartwatch , erroneamente, ha inviato un falso avviso di rilevamento caduta.

Cosa è accaduto

Durante il suo intervento, il celebre regista, dopo aver ricevuto l'avviso dal suo dispositivo, lo ha gettato a terra dichiarando: "Non premerò il pulsante di SOS. Lo recupererò più tardi". L'azione di Spielberg, però, avrebbe peggiorato ulteriormente la situazione visto che dopo pochi minuti l'orologio di Apple ha iniziato ad emettere un avviso sonoro (costringendo il regista a recuperarlo). Del resto, la funzionalità dello smartwatch di Cupertino funziona proprio in questo modo: dopo non aver ricevuto risposta dall'utente, emette prima un suono e poi provvede a chiamare i servizi di emergenza.

Il regista, per evitare l'inconveniente, avrebbe dovuto disattivare l'avviso premendo il tasto di chiusura sullo schermo. Tuttavia, soprattutto considerando il contesto, Spielberg non ha pensato alla successiva richiesta di soccorso dell'Apple Watch.

Un episodio curioso ed a tratti divertente, che dimostra come la tecnologia non sia ancora impeccabile, con falsi avvisi ed errori improvvisi. Ovviamente, a questo proposito, occorre specificare che non di rado dispositivi come l'Apple Watch si sono rivelati preziosi.