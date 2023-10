Gli sticker creati con l'AI di Facebook possono essere innoportuni e osceni

Sembrerebbe che non siano andati benissimo i primi test di Meta circa gli sticker generati tramite l'intelligenza artificiale. In particolare, l'utente Pioldes, su X, ha diffuso i primi risultati ottenuti dallo strumento che verrà reso disponibile su Facebook Messenger e si può vedere una serie di adesivi curiosi, come bambini soldato oppure personaggi Nintendo armati di pistola.

Inoltre, sembrerebbe che alcune parole siano bloccate: il loro utilizzo nei prompt, infatti, farà comparire un avviso che informerà l'utente che la loro descrizione potrebbe violare le linee guida della community di Meta. Tuttavia, altri utenti su X hanno segnalato che è ancora possibile generare contenuti inappropriati utilizzando errori di battitura oppure descrizioni di parole riservate. In ogni caso, queste incertezze sono piuttosto comuni quando si tratta di strumenti basati sull'intelligenza artificiale. Per questo motivo, Meta sta procedendo ad un'implementazione limitata di questa funzionalità: difatti, attraverso questa procedura, l'azienda sarà in grado di correggere le criticità prima di un lancio più diffuso.