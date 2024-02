Le Sticky Notes di Windows diventano più potenti: ecco le novità in arrivo

Arrivano delle interessanti novità per Sticky Notes, l'app lanciata da Microsoft con Windows 10 che sta per conoscere una nuova vita su Windows 11. Sticky Notes permette di acquisire delle note interattive, per lo più sotto forma di immagini, per poi riutilizzarle in tutta l'interfaccia di Windows. Attualmente sono integrate in EndNote, una delle migliori app per prendere appunti su piattaforma desktop.

Le novità delle quali parliamo sono state annunciate da Microsoft sul blog dedicato alla versione Insider del popolare sistema operativo, e indicano come le Sticky Notes diventeranno più potenti su Windows 11. La nuova versione dell'app Sticky Notes permette infatti di acquisire istantaneamente uno screenshot dell'interfaccia corrente, per poi salvarlo come nota. Alla nota vengono allegate informazioni utili come l'app che era aperta al momento dell'acquisizione e le indicazioni sulla data. Con la sincronizzazione attiva, le note acquisite in questo modo possono essere inviate anche ai dispositivi collegati allo stesso account.