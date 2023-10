Ecco come abilitare lo stilo sul OnePlus Open!

Dopo un'estate ricca di anticipazioni, il OnePlus Open ha finalmente fatto il suo esordio ( qui la recensione completa). Lo smartphone risulta essere più che convincente, ma trattandosi comunque del primo prodotto dell'azienda cinese nel mercato dei pieghevoli , presenta di default qualche ''mancanza'' rispetto ai concorrenti più navigati del settore. Parliamo del supporto ad uno stilo che invece, guardando in casa Samsung , è stato reso possibile (tramite la S Pen proprietaria) a partire dal Galaxy Z Fold 3 uscito nel 2021, pur non presentando al tempo un alloggiamento apposito.

Samsung ha poi ovviato a questa mancanza con l'ultimo Galaxy Z Fold 5, rilasciando un'apposita cover, che permette di integrare una specifica S Pen, la quale però può essere utilizzata solo con lo schermo interno del Fold.

OnePlus invece, almeno secondo la società, non avrebbe dovuto avere il supporto ufficiale di uno stilo proprietario. Grazie però ad un utente su Reddit, sappiamo invece che il OnePlus Open ha lo stesso supporto per lo stilo di Oppo Find N2.

Come dimostrato nel breve video infatti, è possibile collegare tramite Bluetooth l'Oppo Pen che risulta funzionante tanto sul display interno quanto su quello esterno. Inoltre risultano abilitati anche alcuni comandi rapidi legati alla penna, come il doppio tocco per catturare uno screenshot o scattare un selfie ed una gesture per aprire rapidamente le note.

La Oppo Pen purtroppo viene venduta ufficialmente solo nel mercato cinese ad un prezzo di circa 80 dollari, costringendo quindi gli eventuali interessati all'importazione. Il OnePlus Open invece è disponibile da noi ad un prezzo di 1.849€.