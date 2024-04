Condivisione degli account Disney+: la pacchia sta per finire

Arrivano delle nuove brutte notizie per coloro che hanno in condivisione un account Disney+ ( ecco come abbonarsi a Disney+ ) al di fuori del nucleo familiare. Il gigante dello streaming conferma il suo impegno verso il blocco della condivisione non conforme degli account, annunciando pagamenti extra.

Disney+ farà pagare la condivisione degli account

Bob Iger, CEO di Disney, è stato intervistato da CNBC e ha affrontato proprio il tema della condivisione degli account al di fuori del nucleo familiare, una pratica che non è consentita dai termini di servizio della nota piattaforma di streaming. Una pratica che, anche senza numeri ufficiali, immaginiamo sia abbastanza diffusa per risparmiare sul costo dell'abbonamento.

Bob Iger ha infatti annunciato che a partire da giugno verrà introdotta la richiesta di pagamento extra per coloro che intendono condividere l'account al di fuori del nucleo familiare. Questa novità verrà introdotta a giugno solo in specifici paesi. Ci aspettiamo che i primi a essere coinvolti saranno gli statunitensi, come emerso dalle precedenti decisioni di Disney+ in merito al blocco della condivisione degli account.

Quando arriverà il blocco alla condivisione in Italia?

La parte più importante delle dichiarazioni di Bob Iger riguarda quando tale nuova politica verrà estesa a tutti gli abbonati. Disney prevede infatti di estendere la richiesta di pagamento extra per ogni membro non familiare aggiunto all'account a partire da settembre. Questo dovrebbe quindi riguardare anche i mercati europei, Italia compresa.

Al momento non sono stati definiti quali saranno i costi per aggiungere utenti extra, al di fuori del nucleo familiare, al proprio account. Così come non sono state riferiti quali saranno i metodi ai quali ricorrerà Disney per verificare l'uso non conforme della condivisione degli account Disney+.

In generale, possiamo aspettarci una cosa molto simile a quella applicata da Netflix dal momento in cui ha iniziato a combattere nel concreto la condivisione non conforme degli account.

Dunque, al massimo tra qualche mese la condivisione degli account Disney+ al di fuori del nucleo familiare sarà possibile soltanto a pagamento, vanificando il vantaggio di condividere l'account per risparmiare sull'abbonamento.

Torneremo sicuramente ad aggiornarvi non appena emergeranno ulteriori novità in merito.