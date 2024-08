Addio smartwatch Fitbit, il futuro si chiama PIxel Watch

In altre parole, Google ha confermato quello che, sin dall'acquisizione di Fitbit, ci è sembrato scontato e ragionevole . Non arriveranno più nuovi smartwatch Fitbit, con Google che ha le idee chiare sul futuro.

Si chiude l'ultimo capitolo della storia di Fitbit?

L'acquisizione di Fitbit da parte di Google ha permesso a BigG di sviluppare in maniera profonda il suo segmento smartwatch, il quale in precedenza sembrava essere in una fase di stallo. Questo ha portato a notevoli novità sui Pixel Watch in termini di funzionalità per il monitoraggio delle attività sportive su Wear OS.

Google ha recentemente confermato a Engadget che non arriveranno più nuovi modelli di smartwatch Fitbit. E questo potrebbe rappresentare davvero il punto definitivo alla storia di Fitbit nel segmento smartwatch.

Finora infatti, nonostante Google avesse concluso l'acquisizione di Fitbit, abbiamo visto l'azienda lanciare nuovi modelli. Gli ultimi ad arrivare sul mercato sono stati i Versa 4 e Sense 2 nel 2022. E a quanto pare saranno gli ultimi in maniera definitiva.

La scelta di Google è abbastanza scontata: non avrebbe senso continuare a spendere risorse nello sviluppare e realizzare nuovi modelli con il marchio Fitbit, i quali andrebbero, almeno in parte, a competere con i Pixel Watch.

E allora il futuro di Google nel mercato smartwatch si chiama unicamente Pixel Watch. Con Pixel Watch 3, arrivato nelle scorse settimane, abbiamo visto Google abbracciare più che mai tutte le funzionalità per il monitoraggio dello sport, le stesse che hanno da sempre caratterizzato l'esperienza con dispositivi di Fitbit.

Per quanto riguarda i più recenti modelli Fitbit, ovvero Versa 4 e Sense 2, rimarranno, almeno per il momento, disponibili all'acquisto sullo store ufficiale di Google. E continueranno a ricevere il supporto software garantito a partire dal momento del lancio. Con il tempo verranno ritirati, e gli smartwatch Fitbit saranno solo un (magari) piacevole ricordo.