I commenti arrivano anche nelle Storie Instagram, con una sacrosanta restrizione

I commenti nelle Storie Instagram: per chi saranno disponibili

Finora le Storie di Instagram ha offerto la possibilità di lasciare delle reazioni, inviare delle emoji o dei messaggi privati a coloro che le hanno pubblicate da parte degli altri utenti che le hanno visualizzate. Ora cambia tutto con l'introduzione dei commenti.

La funzionalità per lasciare un commento alle Storie è come potreste immaginare. Come vedete dalle immagini in basso, condivise da Instagram per presentare la nuova funzionalità, mostrano come verranno visualizzati nella parte inferiore dell'interfaccia i vari commenti alla Storia.

La novità arriva per tutti, nel senso che tutti gli utenti Instagram potranno accedere alla funzione in generale. La funzionalità per lasciare i commenti alle Storie, e per riceverli sulle proprie, arriva però con due importanti e positive limitazioni:

I commenti alla propria Storia saranno visibili esclusivamente agli utenti che seguono il proprio account .

agli utenti che . Solo i follower reciproci, ovvero gli utenti che seguono e vengono seguiti dall'utente potranno pubblicare dei commenti.

Si tratta di due limitazioni connesse chiaramente all'aspetto della privacy, per evitare dunque commenti indesiderati e non pertinenti ai contenuti che si pubblicano attraverso le Storie. Un aspetto sicuramente importante, a maggior ragione se si parla di contenuti come le Storie.

E proprio come le Storie, i commenti alle Storie Instagram spariranno dopo 24 ore dalla pubblicazione del contenuto.

La novità che abbiamo appena visto dovrebbe essere già in fase di distribuzione automatica per tutti gli utenti di Instagram.

Potrebbe volerci qualche giorno per vederla operativa.