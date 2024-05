Le storie di Instagram guadagnano 4 nuovi stickers

Fin dal loro lancio nell'ormai lontano 2016, le storie di Instagram sono state fin da subito una delle funzionalità più utilizzate e apprezzate del social (sapete già come nascondere i follower su Instagram? ). Oggi Meta , società proprietaria di Instagram, ha comunicato una novità proprio inerente alle Stories: ovvero l'aggiunta di 4 nuovi stickers . Vediamoli nel dettaglio.

Musica dell'adesivo Tocca a te

Cornice

L'adesivo ''Cornice'' trasforma qualsiasi immagine in una foto istantanea. Per rivelare il contenuto all'interno della foto, i follower dovranno scuotere il telefono per sviluppare l'immagine.